〈台股盤後〉台積電創高領軍 指數強漲137點 衝破12200點

受美股道瓊工業指數上週五大漲逾 300 點激勵，台股今 (13) 日開高走高，在台積電創高領軍、雙 D 滾量上攻、資產股火燙燙帶動下，大盤一掃前一交易日陰霾，加權指數再度衝破 12200 點，終場大漲 137.88 點、收在 12211.56 點，成交值 2092.52 億元。

台積電本周四即將召開法說會，法說會前傳出台積電申請出貨華為，吸引多頭大舉搶進台積電卡位，終場勁揚 1.72%、以今日最高點 354.5 元作收，並續創新天價。且台積電力拚突圍的利多，帶動供應鏈包括弘塑、帆宣、勝一表現強勢。

權值三王中，除了台積電走揚，鴻海也強漲超過 2%，收在 86.7 元金日最高價；不過大立光持續困在日前法說利空的陰霾，續跌 1.24%，跌破 4000 元大關，以 3960 元收今日最低，下檔將回測前波低點 3940 元。

雙 D 族群包括 DRAM 的茂矽、南亞科、華邦電都上漲 4-5% 不等，面板族群也因為供不應求，面板價格漲勢超出預期，面板雙虎友達、群創都滾量上攻。

新台幣升勢不停，帶動資產股一片火熱，士紙、南紡、台火皆以漲停作收，新紡、農林、泰豐也有 5% 漲幅，南港、國產、廣豐、中福、台肥全都表現不俗。

不過，前波多頭資金聚集的新藥股，持續面臨獲利了結賣壓，生技股王合一今日跳空鎖跌停 364.5 元開出，空方順勢蜂擁而出，中天、杏國、順藥、台生材、安克，亞諾法新冠病毒快測試劑雖取得歐盟認證，但也是鎖在跌停板 136 元；逸達、永日、杏輝等皆壓低整理。

整體來說，美科技股再創高，加上權王台積電傳出利多，且今天新台幣持續升值超過一角，顯示資金狂潮未退，帶動台股看回不回，但台股技術面出現正乖離，距季線 11189 點附近有近千點的價差，短線仍有過熱之虞，不過多頭格局未變。