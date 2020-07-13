LiTV覆蓋市面上所有裝置 即起Apple TV也能看電視頻道

為了滿足使用者全方位的娛樂需求，台灣最大的 OTT 正版影視平台「LiTV 立視線上影視」表示，研發團隊不斷為 LiTV APP 進行升級，而眾多使用者頻頻許願要在 Apple TV 上收看 LiTV，即刻起上架。

LiTV 指出，在 Apple TV 上除了原先提供的隨選影音服務，現在更能收看 400 台電視頻道，包含新聞台、戲劇台、綜藝台、兒童台等，多樣化的影音內容，大幅提升 Apple TV 用戶的觀影體驗。隨著 400 台高畫質電視頻道上架，LiTV 也成為台灣 Apple TV 平台上，唯一擁有最多頻道服務的 OTT。

LiTV 表示，一直以來收到非常多會員反應，希望在家使用 Apple TV 時，除收看 LiTV 原本提供的隨選影音，也能收看電視頻道。現在將這兩項影音內容全部上架到 Apple TV 平台上，讓會員觀影的載具及體驗更加完整，而這也代表 LiTV 的服務，全面覆蓋市面上的所有裝置。

LiTV 表示，除了使用介面操作簡單、容易上手，並提供二大類型的影音內容電視頻道及隨選影音，滿足不同族群的觀影習慣。「電視頻道」除了直播的新聞台之外，另有 LiTV 獨家專利技術「整套看」，這是把收視高、電視熱播的節目內容串流成頻道，一個節目一個頻道、隨選隨看，整套節目一次看到完。

此外，「隨選影音」提供超過 5 萬小時的海量片庫，六大館包含電影、戲劇、綜藝、動漫、兒童及蒙福，滿足全年齡的影音需求。

LiTV 強調，不論電腦、手機、平板、車載、智慧電視與機上盒皆能收看，再加上二大最強服務，與使用者一同迎接 5G 時代的來臨。凡 Apple TV 用戶加入 LiTV 會員就能免費體驗電視頻道，若想一次擁有電視頻道及隨選影音，最低每月只要 199 元起，一天不到 7 元。