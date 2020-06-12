SOGO股東會完成董監改選 今年拚打造新智慧型賣場

遠東集團旗下太平洋崇光百貨 (SOGO) 今 (12) 日召開股東常會並完成董監改選，SOGO 表示，今年以來飽受新冠疫情影響，進入商場人流大幅減少 20-25%，對第一季經營衝擊甚鉅，但 SOGO 藉此調整腳步，正全力建構智慧零售生態系，力拚打造新智慧型賣場。

SOGO 說明，SOGO APP 已於去年全新改版上線，增加智能停車折抵、餐廳訂位、智能客服、滿額優惠等功能，並首度導入 HAPPYGO PAY 行動支付，在疫情衝擊下，正加速改善商場環境與服務，包括推動數位創新、建立各店強勢核心業種、強化體驗行銷、打造戰略團隊，以及成立 Beauty club 分眾管理會員等，期建構起智慧零售生態系。

回顧去年台灣消費市場，SOGO 坦言，民間消費動能雖持續增加，但大選年衝擊零售業，因此普遍表現不如預期，再加上電商雙十一擴大促銷使實體通路周年慶檔期表現飽受影響。

為因應顧客需求並提升服務品質，SOGO 積極調整各店賣場環境、商品和品牌，去年共計調整 624 櫃、占總品牌數 25%，並積極舉辦創意行銷活動，藉此吸引來客。

同時，SOGO 去年因新竹站前店租約到期結束營業，停業後減少損失，稅後純益 4.9 億元，年增 13%。

SOGO 今日股東會也完成改選董事 5 席與監察人 1 席，新任董事為徐旭東、黃晴雯、黃茂德、王孝一和井琪，監察人則由王景益擔任。