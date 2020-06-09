〈台泥股東會〉金昌石礦主動送環現差 停工逾3個月恐衝擊國內水泥供給1/3

台泥 (1101-TW) 今 (9) 日召開股東會，並公告子公司金昌石礦 8 日向環保署提送環現差，審查期間將配合停工，據了解，台泥花蓮和平廠還有 3 個月的石灰石庫存，短期生產不受影響，但若超過 3 個月，水泥廠恐面臨停窯，將影響國內三分之一的水泥供給。

台泥董事長張安平強調，透過主動進行環現差，與社會各界理性溝通、爭取認同，同時也是響應政府兼顧經濟發展以及環境永續的政策，讓產業、社會、工業相輔相成，而不是衝突對立。

此外，由於台泥和平水泥廠、發電廠及和平港「三合一循環經濟模式」設計，和平電廠發電並沒有設置灰塘，所產生的煤灰過去都由水泥廠去化，但水泥廠停擺下，煤灰無處可去，電廠也將停擺，而台泥和平電廠占國內電力 4%，也恐影響國內電力供給。

回顧台泥金昌石礦案，在 2009 年通過環評，接著依照區域計畫法、水土保持法、國有財產法、礦業法等要求，向各級行政機關完成各項流程，總共耗時 8 年，完備所有合法開發應具備的一切核可條件後，才開始動工，期間也做好環現差，不過，當時的主管機關環保署表示無提環現差之必要。

但台泥金昌石礦案動工後，有環團主張，已超過環評 3 年效期，狀告行政院請求判決撤銷不當裁示，在經歷訴願、行政訴訟後，台北高等行政法院去年 5 月判決，撤銷行政院訴願決定，要求金昌石礦必須補送環現差報告，台泥當時認為行政程序不合理，依法提出上訴，目前仍在訴訟階段，台泥強調，此次主動辦理環現差，不影響訴訟程序，二者將同時並進。