我5月底受雇員工年減3.2萬人 11年來同期首見負成長

主計處今 (10) 日公布 5 月底工業及服務業全體受僱員工人數為 790 萬 5000 人，較上月底減少 1 萬 7000 人或 0.22%，其中，製造業、住宿及餐飲業分別減 8000 人、5000 人，而比起去年同期，5 月底全體受僱員工人數減少 3 萬 2000 人或 0.40%，為近 11 年來同期首見負成長。主計總處指出，隨國內疫情趨緩，減幅已較 4 月減少 4 萬人縮小。

主計總處說明，與內需有關的服務業明顯可看到受僱員工減少狀況趨緩，不過，如航空業的受僱員工人數和薪資都尚未好轉，顯示以內需消費為主的行業回溫較快，並進一步帶動就業狀況改善。

薪資方面，5 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42,172 元，月增 0.10%，年增 0.68%，為近 7 年最低增幅，而非經常性薪資 7,437 元，月增 25.24%，更較去年同期減少 11.58%；併計經常性薪資與非經常性薪資後的總薪資為 49,609 元，月增 3.21%，年減 1.37%，反映疫情對績效獎金等衝擊。

其中，航空運輸業受疫情影響，旅運需求持續降低，5 月經常性薪資月減 5.11%，而美髮及美容美體業、其他汽車客運業則因部分業者營運轉佳，分別月增 2.89%、2.30%。

總薪資部分，電子零組件製造業、不動產業因部分廠商於 5 月發放績效獎金和員工酬勞 (紅利)，分別月增 29.11%、21.05%，電腦電子產品及光學製品製造業、用水供應及污染整治業則受部分廠商上月發放獎金影響，分別月減 9.46%、8.34%。

若就前 5 月來看，受僱員工人數平均為 795 萬 2000 人，年增 2 萬 1000 人或 0.27%，其中，工業部門增加 0.19%，服務業部門增 0.33%；就行業別觀察，醫療保健業增加 1 萬 4000 人，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業增加 7000 人，營建工程業、金融及保險業均增 6000 人，不動產業增加 5000 人，反觀製造業人數持平。