〈陸股盤後〉上證跌破3400點 週漲幅仍創5年新高

美股道瓊與 S&P 500 走跌，加上中國社保基金及國家大基金宣布減碼持股，衝擊週五 (10 日) 上證走勢，早盤上證在開低後震盪走低，市場獲利了結賣壓重，上證跌破 3400 點關卡，不過有部份資金轉向今年強勢的創業板指，使創業板指成 A 股三大指數中唯一收高者，這走勢與美股那斯達克收紅相似。

成交金額方面，週五 (10 日) A 股連續五個交易日突破 1.5 兆人民幣，達 1.62 兆人民幣，反映市場交易仍熱絡。

盤面上，醫療、百貨、白酒、醫藥、貿易、港口等產業走揚，保險、銀行、黃金、煤炭、鋼鐵、非鐵金屬則出現回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 1.95%，收報 3383.32 點；深證成指下跌 0.61%，收報 13671.24 點；創業板指上漲 0.75%，收報 2778.46 點。

本週上證綜指大漲 7.31%，創下 2015 年 6 月以來最大單周漲幅；深證成指大漲 9.96%，創下 2014 年 12 月以來最大單周漲幅；創業板則飆漲 12.83%，創史上最大單周漲幅。

北向資金進出方面，週五 (10 日) 北向資金共賣超人民幣 43.93 億元，結束外資連六買，其中滬股通賣超人民幣 17.04 億元，深股通賣超人民幣 6.89 億元。本週外資合計買超人民幣 282.08 億元。

截至 7 月 9 日，滬深兩市兩融餘額為人民幣 1.33 兆元，較前一交易日增加人民幣 251.86 億元。進入 7 月以來的 7 個交易日，兩融餘額已大增人民幣 1533 億元，創 2015 年 11 月以來最大成長紀錄，也是史上第四大成長數量。

產業消息

外電引述消息指出，美國計劃推出新的監管政策，禁止美國聯邦政府直接或間接使用華為、中興、海康威視、大華股份及海能達等五家中資企業的產品及服務，可能將於下個月 13 日生效。

這意味著向美國政府銷售商品和服務的公司，若在營運中使用該 5 家公司的設備或服務，未來將無法與美國政府合作，受利空消息影響，中興通訊大跌 4.6%、大華股份大跌 4.1%、海康威視大跌 3.7%、海能達大跌 3.2%。

中國人保公告，第二大股東社保基金計劃減碼 A 股不超過 8.84 億股，即不超過已發行股份總數的 2%，受到減碼消息影響，人保重挫 7.4%。

法人觀點

銀河證券指出，今 (10) 日指數回檔暫時無損牛市發展，不過投資人仍要留意客觀潛在的不確定因素，例如這波股市上漲能真正得到基本面的支撐，而這有待後續經濟數據公布後才能驗證。同時現階段美中關係雖鬥而不破，但仍存有不確定性。

國泰君安表示，上證將由急漲轉入震盪緩漲階段，主要在於中國證監會公布 258 家非法配資平台名單後，社保基金、國家大基金均宣布減碼消息，反應出中國政府正在控制股市泡沫風險，主管機關期待股市是良性上漲，而不是由熱錢擴大股市泡沫。

整體而言，A 股短線會有所震盪，但中長線牛市格局不變，因資金面寬鬆是這波股市上漲的動能來源。而在未來一段時間內該要素並不會出現大的變化，因此指數若不理性大幅回檔，投資人可擇機買進。