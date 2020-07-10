股王權王兩樣情 台股驚守萬二下跌119點收12073點

台股今 (10) 日遭遇獲利了結賣壓，由股王大立光領跌，開盤跳空重挫近 9%，盤面上一片綠油油，指數一度跌逾百點回測萬二關卡，但權王台積電續創天價強力撐盤，多空在 12100 點附近交戰，終場大盤跌幅收斂以 12073.68 點作收，下跌 119.01 點或 0.98%，成交值為 2581.81 億元。

大立光法說釋出下半年保守展望，大潑市場冷水，今日開盤利空消息衝擊下，股價直接跳水，逼近跌停價，終場收 4010 元，跌幅達 9.5%。光學元件廠連袂走跌，今國光重挫逾 8%，佳凌、玉晶光、亞光皆跌逾半根停板。

美股那斯達克指數續創新高，台積電 ADR (TSM-US) 終場也大漲 3.5%，儘管台股遭遇賣壓，但台積電今日仍再寫新天價，收在 348.5 元，上漲 1%。

此外，受台積電簽署再生能源購電契約題材加持，太陽能族群仍是買盤焦點，達能再度亮燈漲停，聯合再生、元晶、茂迪股價也逆勢上漲，逼近漲停價；風電概念股如世紀鋼、信邦、台達電及永冠 - KY、華城等都表現不俗。

隨著股王落難，電子股同步賣壓沉重，IC 設計指標股聯發科跌逾 5 % 做收，市值力守兆元關卡；股后矽力 - KY 及信驊下跌約 3% 上下，祥碩小漲作收；譜瑞 - KY 則跌逾半根停板。

其他權值股各自表現，鴻海震盪下挫，台塑四寶皆跌逾 1%，，面板雙虎下跌約 3% 上下，國泰金、富邦金、中信金、華南金等金融股走勢疲弱。不過，台達電、日月光投控逆勢上漲逾 1%，聯電、廣達也都守在平盤之上。