〈台股盤中〉賣壓湧現一度跌逾150點 急跌後迅速收斂穩守萬二

台股連日漲多後，今 (10) 日跟隨亞股修正腳步紅翻黑，早盤見跳水急殺，跌點一度超過 150 點，最低來到 12030 點，不過隨即跌點收歛至不到 70 點，成交值預估放大至 3000 億元，其中，大立光因法說釋出保守展望而重挫，衝擊電子股壓回，日前連連漲停的生技股，多檔由開盤大漲一度被摜至跌停，多頭行情下獲利了結賣壓湧現。

股王大立光昨日法說公布第 2 季稅後純益 49.89 億元，季減 25.7%，為 3 年來同期低點，對於下半年的展望更釋出保守訊息，強調整體需求差、客戶普遍謹慎且下修訂單，早盤股價跳水下殺超過 9%。

在大立光領跌壓力下，光學鏡頭廠連袂走弱，今國光早盤跌逾 6%，佳凌跌半根停板，玉晶光、亞光和聯一光跌 4% 上下。

本周以來幾乎全面啟動且天天跳空漲停的生技族群，也大洗三溫暖，合一跌停，中天、順藥、永日和杏國一度從開漲停遭摜至跌停，隨後又強拉，旭富跌逾 8%，台微體、中裕、藥華藥、生華科、中化、寶齡富錦等均跌超過半根停板。

受到大立光示警的訊息籠罩，電子股多數漲多壓回，5G 題材股中，華星光早盤重挫逾 9%，光環、前鼎、東典光電、跌逾半根停板，統新和波若威跌 3-4% 上下。

砷化鎵族群同樣陷入整理，宏捷科跌逾 4%，穩懋和環宇 - KY 跌 3%，聯亞和全新跌 1.5% 上下。

傳產族群中，自行車族群同樣見到漲多修正，日馳跌逾 3%，巨大跌超過 2.5%，美利達和桂盟均遭壓在盤下。

分析師指出，台幣仍呈現升值態勢，熱錢效應未結束，目前是乖離過大的技術性修正，反而是多頭行情下的另一個買點，因此，多數個股和大盤呈現急跌整理但逐漸收斂跌勢的走勢。

元大投顧表示，以大盤線型結構來看，加權指數來到 30 年來的高點附近後投機氛圍越趨濃烈，並出現法人減碼、融資增加，籌碼面轉趨不穩的跡象，市場已見居高思危的戒心，預料未來行情走勢恐轉趨震盪，所幸新台幣維持強勢、大盤量價尚未失控，資金行情派對尚未結束，短線仍以偏多操作為主。