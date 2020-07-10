特別收益高人一等 追求息收再進擊。

Fed 將利率降至零，市場資金充沛下，股、債價格大漲；另一方面，雖然經濟已見復甦，但疫情持續擴散下，企業的獲利能力是否能跟上？面對企業違約風險，又該如何接招？要追求收益，是否有更穩健的方法？

本集《鉅亨看世界》，特別邀請安聯特別收益多重資產基金產品經理胡韡耀 (Jeffrey)，與鉅亨網國際中心資深召集人許光吟 (Allen) 直播對談。建議投資人可以配置特別收益資產，不只長期年化報酬不遜於高收益債及傳統特別股，而且發債公司均是大型的穩健企業，違約率低，堪稱高度波動、低利環境下的優質選擇。>>> 精華內容請看：https://bit.ly/38JrPFQ

相較傳統特別股：股債分散 廣納更多元收益來源

息收商品一向為國人所偏愛，尤其今年投資環境充滿變數，資金更加靠攏固定收益型商品。不過，零利率、甚至是負利率環境當道，高收益債、投資等級債等各類債券商品，殖利率均下滑，因此，想要追求好的收益並不容易。新冠肺炎疫情籠罩下，消費力道與企業營運展望詭譎，企業違約率上升疑慮也因而增加。

此環境下，若想要布局收益型資產，安聯特別收益多重資產基金產品經理胡韡耀建議，要留意兩大重點，一是收益型資產的安全性：必須考量違約風險是否過高；二是追求穩健收益率：可以從營運較為穩健的投資級企業著手，透過特別收益的多重資產配置，獲取較高的殖利率。

何謂特別收益？胡韡耀解釋，特別收益是介於股債之間的特別資產，包括次順位債，以及兼具股債性質的混合型組合，例如永續次順位債、特別股、可轉換特別股等。與台灣投資人熟悉的傳統特別股相比，特別收益可以提供更多的收益空間，包含股息與債息，配息有機會更加穩定。

不僅如此，特別收益的安全性也優於傳統特別股。舉例來說，次順位債的償還順位比特別股高，更為安全；而且觀察近 10 年主要重大市場下跌事件中，講求股債多重資產配置的特別收益跌幅，比純股票的特別股小。

相較高收益：收益率接近下 卻有更低的違約率

尤其特別收益的債券發行人多是知名大企業，且具有投資等級信評，胡韡耀舉例，諸如股神青睞的美國銀行、富國銀行，以及摩根大通、大都會保險等美國金融業，均為投資等級企業，營運狀況穩健，而且聯準會每年也會固定進行金融業壓力測試。因此，所有企業債中，整體金融業的違約風險長期平均僅為 0.6%~0.7%，比高收益債動輒 1%~5% 以上的違約率低很多。

特別收益不僅鎖定指標性企業，收益率也不錯，近 10 年的美國特別收益年化報酬率可達 6.8%，一點也不比高收益債遜色。胡韡耀認為，就違約率、領息角度而言，特別收益的表現相對穩健，尤其目前美股估值偏高，高息債券違約風險也值得注意，投資組合內再新增「特別收益」策略，有助於分散風險，並且可以獲取多元的息收來源，以保有穩定的現金流收入。

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