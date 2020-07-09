【日盛投顧】指數創高震盪

◆盤勢分析

1. 台股站上 5 日線 (12，096 點)、10 日線 (11，881 點)、月線 (11，707 點)，盤中創高後漲幅收斂，指數最終上揚 22.5 點，漲幅 0.18%，收在 12，192.69 點，成交金額為 2502.05 億元。三大法人合計賣超 61.56 億元：外資賣超 66.75 億元、投信賣超 3.25 億元、自營商買超 8.45 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1)、量能：價漲量增的驚驚漲走勢，後勢仍需量價配合得宜方對盤勢有利。

（2)、均線：支撐為 10 日線 (約 11，881 點) 附近，壓力為 12，400 點附近。

（3)、技術指標：KD 向上，持續偏多格局，惟 K 值大於 80，留意漲多回檔的可能。

3. 櫃買指數漲幅 1.14%，收在 175.9 點。支撐為 10 日線 (約 166.4 點) 附近，壓力為 180 點附近，KD 交叉向上，偏多格局，惟 K 值大於 80，留意漲多回檔的可能。

4. 觀盤重點：指數均線多頭排列，並且創波段高點，雖有漲多回檔的可能性，但仍是多頭格局不變，操作上可逢拉回進行布局，台股月線未跌破前，仍可偏多看待，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、生技、高殖利率等。

生技、IC 設計、設備、運動風等強勢

1. 生技：生技新藥產業發展條例規劃再延長十年至 2031 年，生技類股持續強勢，相關個股如 4128 中天、4133 亞諾法、1734 杏輝、1733 五鼎、4102 永日、4108 懷特等走勢凌厲。

2. 設備：受惠中美貿易戰，擴大對非美系設備的採購，加上科技大廠維持資本支出及擴充產能需求增加，相關個股如 3131 弘塑、6196 帆宣、6223 旺矽、6532 瑞耘、3413 京鼎等可望挹注營運。

3.IC 設計：未來進入 5G 時代，電子晶片可望往更高階方向提升規格，相關個股如：3034 聯詠、2379 瑞昱、2458 義隆、3227 原相、6679 鈺太等營運可望受惠。

4. 運動風：部分相關族群受惠歐美經銷商庫存回補潮帶動下半年商機，相關個股如 9921 巨大、9914 美利達、9910 豐泰等股價走強。