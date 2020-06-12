〈東洋股東會〉林榮錦背信案戰火延燒 林全：對訴訟結果遺憾但會展現風度

晟德 (4123-TW) 集團董事長林榮錦遭東洋 (4105-TW) 控告背信案，林榮錦與東洋從隔空交戰，延燒至今 (12) 日東洋股東會上，東洋董事長林全也揭露，多位股東代表林榮錦、Inopha AG 公司，對於訴訟案結果感到遺憾，但仍會展現風度。

東洋前董事長林榮錦將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項專利新藥製藥技術，無償授權給瑞士 Inopha AG 公司，涉嫌掏空東洋 30 億元；2017 年 9 月台北地院一審宣判林榮錦應執行有期徒刑 10 年，並沒收不法所得，今年 5 月底法官二審宣判，林榮錦無從確認東洋方面的損失，並判無罪，東洋強調將上訴到底。

林全在股東會上接露股東代表背後身分，有多位代表林榮錦、Inopha AG 公司的律師出席，他說，這顯然是有雙重身分、凸顯利益衝突，不過會展現出風度，且不怕踢館。

過去東洋股東會約 1 個小時就會落幕，今年罕見出現言語交鋒戰，多位代表林榮錦、Inopha AG 公司的律師，針對訴訟案輪番發言，主要聚焦國內外有重複訴訟疑慮、律師費用、盈餘分配案等，導致議程長達 1 個半小時，才進入承認事項。

股東認為，東洋在台灣、德國均提出訴訟案件，除有重複訴訟疑慮，加上國外律師費用較為昂貴，對公司花費負擔較大，對此，林全回應，兩件訴訟案為獨立案件，訴訟是「不得不做」，至於律師費用都是按照行情。

東洋今年每股現金股利擬配發 4 元，有股東希望每股盈餘能再提高，林全則指出，去年轉投資公司創益旗下減肥藥品銷售不如預期，導致去年每股純益僅 3.62 元，但考量股東權益，仍超額配息 4 元。