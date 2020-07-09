空運運價回跌 中菲行、台驊6月營收終止連三揚

國際貨物承攬業者台驊 (2636-TW)、中菲行 (5609-TW) 陸續公布 6 月合併營收，雖持續較去年同期大幅成長，但均較 5 月衰退逾 20%，同步終結連 3 個月上揚態勢，反映國際空運運價下滑，不過，台驊認為，目前航空艙位供給仍吃緊，第三季空運運價仍將優於去年同期。

中菲行 6 月合併營收 20.8 億元，月減 23.41%，年增 51.22%，而台驊為 11.58 億元，月減 20.75%，年增 22%，均為 3 個月以來低點。

台驊說明，6 月空運營收為 3.42 億元，年增 33%，但較上月減少 54%，主要原因在歐美醫療物資進口量減少使空運運價下滑，不過，由於目前航空艙位供給仍吃緊、傳統空運貨物庫存回補以及少部分客戶因海運艙位爆艙海轉空等因素，預期第三季空運運量仍可延續，且運價可望優於去年同期。

由於新冠肺炎疫情影響，使航空公司艙位供給大減，加上國際醫療物資急單需求、亞洲區間內電子供應鏈物流需求成長等因素，台驊第二季空運營收季增 107%、年增 117%，營收占比達 44%，高於過去空運營收占比一向在 30% 左右水準。

不同於中菲行營收約 60% 來自空運，台驊營收過半來自海運，台驊指出，6 月海運營收 6.9 億元，月增 16%、年增 22%，創下海運營收歷史次高紀錄，主因歐美陸續解封後，廠商積極回補庫存和防疫物資貨量增加。

同時，航商自新冠肺炎疫情爆發以來實施減班計畫，目前海運艙位一櫃難求，長程線運價大幅上漲，以美西航線為例，上周運價來到 2920 美元 / FEU，年增幅高達近 90%。

展望海運市況，台驊預期航商減班計畫將延續，使第三季市場艙位呈現供不應求狀況並支撐高運價，價量齊揚逐月增長可期，做為下半年主要成長動能。