〈大同股東會〉金管會告發大同特別背信資料已移送檢調 不排除停止大同自辦股務

大同 (2371-TW) 申請董事變更遭經濟部駁回，外界關注金管會是否出手停止大同自辦股務的權限，金管會主委黃天牧今 (9) 日表示，日前已經函請大同陳述意見，屆時將依調查結果，不排除停止大同自辦股務，但也強調，金管會已依證交法特別背信罪，將相關事證移送檢調。

大同經營權在經濟部駁回董事變更後，進入第二輪延長賽，經濟部認為，股東可依照公司法第 173 條召集股東臨時會，或是訴諸法律向法院提出訴訟，將球丟給市場派。

金管會今天例行記者會由主委黃天牧率領證期局、投保中心、證交所與集保所等周邊單位共同召開記者會，說明金管會對於大同案的立場。

黃天牧表示，大同在這次股東會改選上，逕行任剔除部分股東表決權，並未發給部分股東選舉票與表決權票，這部分已經涉嫌違反證交法第 171 條第 1 項第 3 款的特別背信罪，金管會已將相關資料移交給檢調。

至於外界關注是否祭出停止大同自辦股務，黃天牧對此表示，這部分經集保公司查核後發現，大同沒有發給部分股東表決權票與選舉票，此舉已經違反股務單位內控標準。

黃天牧說，金管會已經在 7 月 2 日函請大同陳述意見，屆時將依照大同回覆意見，處以必要處分，包括停止大同自辦股務。