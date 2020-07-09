〈大立光法說〉Q3拉貨動能仍處低檔 無法看到9月訂單 旺季效應期待恐落空

蘋果光學元件主要供應鏈大立光 (3008-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望第三季，執行長林恩平看法保守，預期 7 月與 8 月的客戶端拉貨動能，均與 6 月差不多，且美系與非蘋陣營客戶都有拉貨趨緩狀況，9 月也看不到訂單樣貌，市場對第三季傳統旺季的期待恐成空。

林恩平指出，其中尤以高階鏡頭需求下滑幅度最明顯，且 9 月都還無法看到訂單。

法人追問，今年是否會因客戶年度旗艦款上市期程延後，造成訂單向後展延到第四季，林恩平簡短以「不知道」三個字回答。

不過，林恩平也指出，客戶端 2021 年度新機應用的鏡頭，仍維持正常開發進度，大立光協助開發的產品也持續進行中，不過開發的新鏡頭多少獲客戶採用，仍是未知數。

新產品上，林恩平表示，大立光開發攝取超影像的自由曲面鏡頭，目前客戶驗證中，尚未出貨，不過目前整體市場心態偏向保守，該新產品若未獲客戶端納入設計、甚至產品上市銷售，產品僅是具備展示效果，其他手機廠採用機率也偏低；至於其他新技術、尖端科技開發的「秘密武器」光學產品，預估最快也要兩年後才會上市。

另外，蘋果及非蘋陣營手機設計日趨薄型化，林恩平指出，手機鏡頭設計趨勢來看，明年潛望式鏡頭數量將會較多，8P 鏡頭今年已有客戶導入，9P 鏡頭也有客戶設計中，但鏡頭升級速度較過去緩慢，大致上，客戶端要求鏡頭開發將以大光圈、高畫素、高解析度等設計為主要訴求。

至於台灣新產能投資，智慧型手機需求疲弱，大立光擴產腳步未變，已動工的新廠預計 2023 年完成，另一座台中新廠也將於今年第四季動工。

大立光第二季稅後純益為 49.89 億元，季減 25.77%，年減 23.85%，每股純益 37.19 元，創 5 季以來新低。

大立光今日股價收 4430 元，上漲 75 元或 1.52%，成交量放大到 848 張；三大法人同步買超，外資由賣轉買，今天買超 77 張，投信買超 5 張，而自營商買超 21 張。

大立光 2020 年第二季營收 126.5 億元，毛利率 68.63%，季減 1.29 個百分點，年減 0.96 個百分點，稅後純益 49.89 億元，季減 25.77%，年減 23.85%，每股純益 37.19 元。第二季大立光獲利為 5 季以來新低。大立光 2020 年上半年營收 258.65 億元，毛利率 69.23%，年增 1.1 個百分點，稅後純益 117.09 億元，年增率 1.01%，每股純益為 87.29 元。