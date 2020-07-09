〈貴金屬盤後〉QE無極限 黃金連4漲 刷新9年高點

週三 (8 日) 交易，黃金期貨價格連漲第四日，收盤再創 2011 年 9 月以來另一個 9 年高點，係因新冠疫情挫傷經濟，市場預期政府和央行將採取長期刺激措施以支撐經濟。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示，「疫情、經濟和政治的頭條新聞、關稅動向、對中國的擔憂，以及 ETF 求避險者不停的購買。」世界黃金協會 (WGC) 週二公布，黃金支撐的 ETF 全球淨流入達 395 億美元，超過了 2016 年以來年度淨流入最高紀錄。

「黃金一直是投資者的避風港，他們期待全球積極的刺激措施會讓股票、貨幣和低利率出現大波動。」Gero 說。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 10.70 美元或約 0.6%，收每盎司 1820.60 美元，為最活躍契約自 2011 年 9 月 14 日以來最高收盤價。

Fed 第二把交椅 Richard Clarida 週二也沒讓投資者失望，他稱 Fed 將盡一切努力來遏制疫情對經濟造成的損傷，並提到 Fed 資產負債表現在已從 3 月時約莫 4 兆美元的水準，擴增到 7 兆美元，就是因決策者推出了一系列計劃，以期為遭疫情凍結的市場挹注流動性。

寬鬆貨幣政策向來有利具避險性質的貴金屬，讓投資者躲避印鈔潮中的不確定性衝擊。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，黃金「爆炸式增值」到 2011 年來未見的水準，部分係因「市場擔心央行反覆干預的長期影響」，以及「貿易不確定性、地緣政治緊張局勢和成長擔憂這些負面主題削弱了投資者信心，讓黃金成為避險的主要熱點。」

9 月交割的白銀期貨價格上升 46 美分或近 2.5%，收每盎司 19.161 美元，為白銀最活躍契約自 2019 年 9 月以來最高收盤價。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，黃金突破 1800 美元關卡已經引發了白銀的大動向，白銀可能會「在未來幾週輕易的來到 20 美元左右。」

「黃金有許多正面的價格推動因素，其中關鍵力量是實際負利率。黃金持續邁向新高，且動能還在成長，意味著價格還會加速上漲。」

Spina 補充，他預期金價在突破 2000 美元之前，不會出現有意義的回落。

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