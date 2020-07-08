〈貴金屬盤後〉黃金收近9年高點 重回1800美元以上

週二 (7 日) 交易，在新冠病例新增人數上升、全球經濟健康程度令人質疑之際，黃金期貨價格登上 2011 年 9 月以降最高收盤價，重新站回每盎司 1800 美元的水準之上。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「黃金是市場典型例子，即市場先讓早期獲利了結、清掉短期資金，接著參與者大量逢低買進又推升金價。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 16.40 美元或約 0.9%，收每盎司 1809.90 美元，為最活躍契約自 2011 年 9 月 16 日以來最高收盤價。

9 月交割的白銀期貨價格上升 12 美分或近 0.6%，收每盎司 18.699 美元。

廣而言，COVID-19 疫情期間，貴金屬白銀和黃金先是受益於市場的避險情緒，爾後因疫情挫傷了全球經濟成長，並引起各國政府與央行推行空前的刺激措施，又再度受益。黃金多頭認為，這樣的環境將讓利率維持在低檔，推動金屬需求。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 週二報告指出，「毫無疑問，交易者不斷砸錢入黃金 ETF，因為對疫情的擔憂，黃金需求已經增強。」

根據世界黃金協會 (WGC) 週二發布的報告，有黃金支撐的 ETF 6 月份創下連續 7 個月全球資金正流入，增加 104 公噸，相當於 56 億美元，或佔管理資產的 2.7％。今年上半年，全球淨流入達 395 億美元，超過了 2016 年以來資金凈流入的年度最高紀錄。

WGC 研究負責人 Juan Carlos Artigas 表示，「COVID-19 引起經濟動盪，此期間投資者尋求安全，因此今年黃金 ETF 的投資需求屢次打破紀錄。具體而言，今年上半年黃金流入量就遠超過各國央行在 2018 年和 2019 年的黃金採購淨額，後者為數十年的紀錄水準。」

「全球利率下降、美元走疲，這些不斷保持金價漲勢的活力。」Aslam 說。

週二美元指數上升 0.1% 至 96.83 ，盤中低點達 96.60。

10 年期公債殖利率維持在約莫 0.70% 的範圍，為相當低的水準，也激發了大眾對不孳息的黃金之興趣。

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