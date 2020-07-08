〈美股早盤〉美國預計通過新一輪刺激方案 金價破1800美元、台積電ADR再漲逾1%

週二 (7 日) 世界衛生組織 (WHO) 官員警告，全球近幾週新增確診迅速飆升，滯後反應的死亡病例數，可能在未來幾週開始再次攀升。

雖然美國政府於週二表示，預計在 8 月通過新一輪的刺激方案，但由於疫情不確定性仍高，導致消費支出的復甦力道趨緩，週三 (8 日) 美股開盤表現平淡，四大指數小幅上漲，道瓊指數上漲 58.54 點，台積電 ADR 上漲 1.43%。

新冠疫情發展

儘管美國疫情持續惡化，美國總統川普仍堅持讓學校在今年秋季開學，引起許多教育官員和家長的擔憂。過去一週來，美國疫情各州感染率飆升，德州單日新增病例首次突破 1 萬例。數據統計，美國迄今逼近 300 萬人感染新冠肺炎，死亡人數超過 13 萬人。

巴西總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 已確診新冠病毒。波索納洛表示感覺全身不舒服和疲倦，但現在已經「完全正常」。

美中關係進展

美國總統川普週二 (7 日) 表示，他的行政團隊考慮在美國禁用抖音，作為懲罰中國處理新冠肺炎疫情的報復手段之一。

此外，知情人士表示，美國政府正考慮各種因香港國安法懲罰中國的選項，一些高級顧問希望削弱港幣釘住美元的聯繫匯率機制。川普政府目前正尋找方法懲罰總部設在香港的銀行，特別是滙豐控股。

美國經濟刺激

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 的幕僚長週二 (7 日) 表示，白宮希望國會在 8 月第一周、即國會休會之前通過新一輪刺激方案，規模則以 1 兆美元為上限。

美國國會 3 月通過 2.2 兆美元救助法案，援助中小企業及航空業。而在刺激法案立法後的第一個月，財政部共發出將近 1 兆美元現金支票給美國家庭。但財政部手頭還有一些尚未動用的資金，例如航空業 250 億美元紓困金尚未發放任何一筆貸款。

截至台北時間週三 (8 日)22 時許：

道瓊指數上漲 58.54 點或 0.23%，暫報 25948.72 點

那斯達克上漲 59.97 點或 0.58%，暫報 10403.86 點

標普 500 上漲 8.35 點或 0.27%，暫報 3153.67 點

費半上漲 15.43 點或 0.76%，暫報 2035.20 點

台積電 ADR 上漲 1.43% 至每股 61.58 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.658%

紐約輕原油下跌 0.17% 至每桶 40.55 美元

布蘭特原油上漲 0.05% 至每桶 43.10 美元

黃金上漲 0.56% 至每盎司 1820.00 美元

美元指數下跌 0.18% 至 96.665 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

阿里巴巴早盤上漲 3.46%，達 244.69 美元。

《路透社》引述消息人士稱，阿里巴巴旗下的螞蟻金服計劃最快今年於香港上市，目標估值超過 2000 億美元。消息人士表示，螞蟻金服計劃於 IPO 出售 5-10% 的股份。

根據先前報導，螞蟻金服估值早在 2018 年時就已達到約 1500 億美元，並在去年底進一步推升至 2000 億美元，自年初以來，市場不斷傳出螞蟻金服準備進行香港和中國同步上市的計畫。針對 IPO 傳聞，螞蟻金服予以否認，稱有關 IPO 計劃的消息不實，阿里巴巴則尚未回應評論請求。



迪士尼早盤下跌 0.05%，達 113.57 美元。

儘管美國佛羅里達州新冠疫情延燒，迪士尼依舊發表聲明，指奧蘭多的主題公園仍將依計畫於週六 (11 日) 對外開放。

佛羅里達州的新增病例上個月快速增加，上週有 3 天每日新增病例都在 1 萬例以上，致死率也較上週增加近 19%。一些員工已簽署請願書，要求迪士尼延後奧蘭多主題公園的重新開放計畫，受疫情影響，這座最受遊客歡迎的度假地點自 3 月起關閉，迪士尼於 5 月下旬宣布將分階段重新開放。

蘋果早盤上漲 1.28%，達 377.46 美元。

德意志銀行分析師 Jeriel Ong 於週三 (8 日) 上調對於蘋果的目標價，由每股 380 美元調高至 400 美元，表示距離週二 (7 日) 的收盤價每股 372.69 美元，仍有 7.3% 的上漲空間。Ong 維持蘋果「買入」的股票評級。

Ong 表示，蘋果股價於近日來持續創新高，目前股價較疫情前的高點每股 325 美元高出 15%，且較疫情期間的低點每股 225 美元高出 66%。雖然部分投資人擔憂蘋果股價的波動幅度過高，但 Ong 仍表示，對於蘋果持續上漲的潛力具有信心。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國新增確診病例持續攀升，NAB 經濟學家 Tapas Strickland 表示，投資人應關注美國死亡病例數於未來幾週的變化、以及是否需要擴大封鎖措施的執行。

下週美國多家銀行將迎來財報季，加拿大皇家銀行 (RBC Capital) 分析師週二預測銀行業今年第二季業績不甚樂觀，但目前可能適合買進，原因是隨著下半年經濟重拾動能，前景將轉趨明亮。