雙鴻6月營收年增逾5成 寫歷史次高 Q2創新猷

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收，受惠商業用筆電、PC 類主機板及顯示卡銷售增加，單月營收 10.29 億元，寫歷史次高，月增 11.42%、年增 54.58%；第 2 季營收 29.88 億元，創新猷，季增 33.27%、年增 34.72%；上半年營收 52.3 億元，年增 11.97%。

雙鴻過去筆電營收表現平平，近期受惠新冠肺炎改變辦公模式，急單湧入，帶動第 2 季營收表現，預期銷售動能可延續至第 3 季。

同樣受新冠肺炎疫情影響，加上美中貿易戰蔓延，手機市場相對疲軟，董事長林育申日前提到，今年手機客戶拉貨力道仍相當保守，旗艦機種訂單也較去年明顯少，估最快第 4 季加大新機推廣力道，整體手機市場才可望復甦。

雙鴻認為，今年營運壓力大，所幸公司非著重手機領域，還有筆電業務支撐，整體來看，第 3 季營收估持平第 2 季，全年營收目標維持年增 15%，續拚創新高。

奇鋐 (3017-TW) 今日也公布營收，6 月營收 30.83 億元，月減 28.35%、年增 4.5%；第 2 季營收 98.05 億元，季增 30.98%、年增 3.38%；上半年營收 190.91 億元，年增 16.42%。