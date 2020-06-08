筆電散熱需求增 雙鴻5月營收創同期新高 奇鋐寫新猷

散熱廠受惠新冠肺炎疫情，筆電需求強勁，帶動 5 月營收報佳績，其中雙鴻 (3324-TW) 單月營收 9.24 億元，創同期新高；奇鋐 (3017-TW) 營收年增逾 3 成，已連續兩個月創新高。

雙鴻 5 月營收 9.24 億元，月減 10.68%、年增 31.47%；累計前 5 月營收 42 億元，年增 4.89%。

董事長林育申曾表示，雖然第 1 季遇上過年及新冠肺炎疫情導致中國廠區延後復工，不過筆電需求量增加，訂單能見度已可看到 6 月，營運可望落底回升，估第 2 季營收季增 35%，全年則可望年增 15% 以上。

林育申指出，除筆電需求增加，整體 5G 趨勢沒變，待疫情趨緩後，下半年 5G 手機、伺服器、資料中心等需求仍強勁，下半年營運將優於上半年。

奇鋐 5 月營收 43.03 億元，月增 1.98%、年增 31.1%；累計前 5 月營收 160.09 億元，年增 19.04%。

法人看好，奇鋐主要生產基地位在中國，隨著疫情趨緩，產能陸續回升，營運也逐步好轉，此外，奇鋐為蘋果筆電供應商之一，隨著新款筆電 MacBook Air 6 及 13 吋 MacBook Pro 上市，可望添營運新動能。