防疫概念股南六Q2營收創高 新產能投產Q3動能續強

不織布及濕紙巾等婦嬰用品大廠南六 (6504-TW) 今年 3 月起因疫情推升，營收逐月創新高，不過 6 月營收 8.8 億元，月減 1.55%，年增 65.6%，中止創高走勢，主要因輸往東南亞 3 個貨櫃的口罩產品，因無法配合出口而遞延到 7 月出貨，不過第二季營收 25.65 億元，仍改寫歷史新高，年增 56.12%。

南六新增兩台熔噴不織布生產設備，已有一部加入生產，有助口罩生產產能及銷售，在海外疫情仍然緊張同時，南六主管指出，南六生產的醫療防護衣訂單需求很大，估第三季營收還要再攀高。

南六今 (8) 日公布營收，第二季營收 25.65 億元，改寫歷史新高，季增 63.52%，年增 56.12%，上半年營收 41.33 億元，年增率 27.16%。

南六目前在台灣廠區設有 6 條口罩生產線，在本身規劃口罩產品上，除鼻樑鋁條外，擬全原料生產，並新增一條熔噴不織布產能，近期還要新增一條全原料自製，有助強化口罩產品的價格競爭力。

南六今年第一季稅後純益 1.43 億元，季減 9.77%，年增 24.28%，每股純益達 1.96 元，估第二季營運進一步成長創新高。

南六除現有手術衣、防護衣、濕紙巾等醫療衛生用品宣示跨入生醫科技後，將以萃取和醫療等醫材產品為開發重點，成南六未來 10 年重要發展重心。