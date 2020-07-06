〈每日外資外匯觀點〉亞股大漲、市場避險降溫 加重美元指數跌勢

美元指數上週在 97.15 附近小幅震盪後，儘管美國累計確診逼近 300 萬例，中美、中印地緣政治緊張關係未緩解，但市場避險氣氛卻仍然下降，週一 (6 日) 亞股在陸股領軍下幾乎全面大漲，美元指數擴大跌幅跌破 97 整數關卡，來到 96.8999，避險資產黃金勉強持穩在 1783 美元附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

市場持續關注全球經濟復甦情形，本週公布的關鍵經濟數據包括歐元區 5 月零售銷售數據、中國 6 月工業品出廠價格指數、美國初請失業金人數，以及美國 6 月生產者物價指數，此外，隨著疫情的擴散，英國、加拿大、歐元區也將公布新的刺激和支撐政策。

原子資產管理 (香港) 看好美元指數在 96 以上已獲得穩固支撐，目前風險因素仍存在，美元作為流動性最好的避險貨幣，一旦美股出現重大賣壓，美元將再獲買盤追捧。

6 月以來，美國 COVID-19 新增確診病例再度出現上升趨勢，IG Securities 高級外匯分析師 Junichi Ishikawa 表示，在疫情二度爆發下，市場更傾向買入美元，尤其相對於新興市場貨幣，美元被認為是最安全的資產。

前摩根大通外匯副總裁 Michael O'Neill 也認為美國新增確診病例增加助長了市場的避險情緒，同時也支撐了對美元的需求。

不過，金融資訊提供商 Seeking Alpha 則認為，在全球央行總儲備比重達 40% 的美元，恐怕正處於麻煩之中，其作為全球主要儲備貨幣的地位正承受貶值的挑戰。

西太平洋銀行金融市場策略部負責人 Robert Rennie 指出，美國過早重啟經濟導致新增病例遽增，顯然未確實控制住疫情，加上中美關係明顯惡化，不得不讓人擔憂 7 月經濟活動可能從過去幾個月的 V 型復甦走軟。