財政部女力當道 財稅體制開出「六朵花」

財政部今 (8) 日舉行轄下機關首長交接典禮，包括新任賦稅署署長許慈美、台北國稅局局長宋秀玲、中區國稅局局長吳蓮英，加上現任的北區國稅局、南區國稅局與高雄國稅局，五區國稅局加賦稅署署長，一共開出六朵花。財政部長蘇建榮期勉新團隊，在疫情衝擊全球政經環境下，一本初衷全力以赴，做好財稅工作。

財政部賦稅體系女力當道，繼賦稅署署長李慶華升任常務次長後，其署長遺缺由台北國稅局局長許慈美升任；中區國稅局局長宋秀玲則調任台北國稅局局長；賦稅署副署長吳蓮英則調升中區國稅局局長。

換言之，目前全國 5 區國稅局，包括北區國稅局局長王琇忠、南區國稅局局長盧貞秀、高雄國稅局局長蔡碧珍，清一色都是女性當家。

值得一提的是，新上任的中區國稅局局長吳蓮英，其夫為政務次長阮清華，夫妻先後擔任中國國稅局局長，創下財政部特別的紀錄。

此外，原財政人員訓練所所長樓美鐘卸任，改任賦稅署副署長，新任所長改由許寧佑接任。

蘇建榮致詞時提及，希望透過新的人事安排與不同職務歷練，培養更多專業優秀的財政人才，期待新上任的首長們在推動業務時可以新策略為考量，落實為民服務精神。

對於本次新上任的賦稅署署長，以及五區國稅局局長清一色都是女性，一口氣開出「六朵花」，蘇建榮對此打趣的說，包括自己在內的男性同仁要多努力了。