〈能源盤後〉新冠病例增加 WTI原油承壓 中國前景樂觀 支撐Brent原油上漲

週一 (6 日) 交易，原油期貨價格收盤錯綜，新冠病例增加，讓 WTI 原油價格承壓，但 Brent 原油價格因中國預期自疫情中大復甦而上漲。

此外，根據路透社援引知情人士消息的報導，沙烏地阿拉伯決定將其基準等級原油和所有其他等級原油溢價每桶調高 1 美元，為該 OPEC 最有力成員連續第三次漲價。此決議也成了 Brent 原油價格的支撐力。

石油生產國利比亞仍處於封鎖狀態，阻礙其石油出口，並強化市場對原油供應可能較預期緊繃的想法。

利比亞國家石油公司董事長 Mustafa Sanalla 週末接受《金融時報》採訪時表示，「一些地區性國家在讓談判更複雜的同時，也享受著利比亞在石油市場上缺席帶來的好處。」因石油禁運，讓利比亞每日產油量自平均 120 萬桶下降至 10 萬桶。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 提到，「利比亞運出的原油減少許多，這恰好有利於供應緊縮的主題。」

「也許原油經過這波漲勢還會再漲幾美元，但催化劑不會來自溫和改善的經濟數據、對全球經濟的刺激支持，供應趨緊以及對 OPEC + 減產協議更高的遵守率。因為大家都在為 8 月減產做準備，那將是爭奪市場份額的戰鬥重新開始的時候。」

Moya 表示，能源生產國已經度過了 COVID-19 需求毀滅性風暴，「不遵守 8 月減產才是 OPEC + 的夏末主題。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2 美分或 0.05%，收每桶 40.63 美元。WTI 原油期貨價格上週漲幅 5%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 30 美分或 0.7%，收每桶 43.10 美元。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「現階段所有一切都已經良好反映在價格上了，除非我們看到經濟前景有很大的改變，或者新一波新冠病毒的消息。想看到進一步上漲，我們可能得看看生產端哪些事情達成一致。」根據協議，OPEC + 自 8 月起將縮低減產規模。

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 1.2408 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 1.2417 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 10 美分或 5.5%，收每百萬 Btu 1.83 美元。上週天然氣漲幅 12%。

Meanwhile, Duke Energy (DUK-US) 和 Dominion Energy (D-US) 均表示正放棄在西佛州和北卡州建造 80 億美元天然氣管線的計畫。Dominion 正同意將天然氣資產以 97 億美元含債務出售給巴菲特旗下的波克夏 (BRK.A-US) (BRK.B-US)

Schneider Electric 大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，「如果完成交易，該管道將把天然氣從產油量最高的頁岩地區（也具有一些收支平衡成本最低的地區）帶到更廣泛的市場，這可能會對天然氣價格構成壓力。」