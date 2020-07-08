〈振興三倍券來了〉首波972萬人預購 高達85%選擇紙本券

振興三倍券首波預購至 7 日晚間 10 點截止，根據經濟部統計，首波總預購人數已達 972.58 萬人，其中，紙本預定比重突破 8 成，達 85.7%，數位綁定則不到 2 成，僅占 14.3%。

經濟部統計，總預購人數中，選擇紙本三倍券人數達 833.49 萬人、數位綁定則有 139.08 萬人，顯示民眾仍青睞實體振興券，且在超商事務機預定紙本振興券比重，占紙本券預定人數達 93.93%。

數位綁定方面，選擇綁定信用卡占比達 68.07%，約有 94.67 萬人，其次則為行動支付、電子票證，占比分別為 19.91%、12.02%，顯示銀行行銷策略加碼奏效，吸引民眾綁定，但整體數位綁定比重仍低於政府預期，經濟部也計畫再找數位綁定業者在近期推出加碼方案。

經濟部並計畫辦理兩波抽獎活動，共抽出 25 台 Gogoro VIVA Lite 電動機車，限定綁定數位券民眾參與，藉此鼓勵民眾採用數位綁定，昨日、今日也已分別送出一台電動機車。

振興三倍券首波預購截止，經濟部也規劃 8 日起新增一輪預購，規劃 7 月 8 日至 7 月 12 日預購，7 月 22 日至 7 月 31 日領券，分散購買人流，第三輪預購則不變，自 8 月 1 日至 8 月 7 日開放預購，另外，7 月 15 日起可至郵局現場購買實體券，將採取單雙號分流進行購買。