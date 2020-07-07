大學光前5月純益年增逾5成 每股賺2.03元

大學光 (3218-TW) 今日公布自結，受惠近視雷射業務穩定成長，5 月稅後純益 3700 萬元，年增 8.31%，每股純益 0.49 元；前 5 月稅後純益 1.54 億元，年增 50.98%，每股純益 2.03 元。

大學光 5 月營收 1.6 億元，月增 9.72%、年增 29.27%；稅前淨利 4700 萬元，年增 8.38%；累計前 5 月營收 7 億元，年增 27.55%；稅前淨利 1.94 億元，年增 52.76%。

展望後市，法人表示，大學光將於門市陸續導入抗老花飛秒白內障手術新設備，較過去白內障手術更精準，且售價也較高，有助每年白內障手術業績再成長 2 成。

此外，大學光近年積極布局兩岸眼科中心，預計台灣、中國眼科中心家數，將從目前的 30 家快速成長，估到 2025 年時可達 100 家，有助營運表現。

新藥廠今日同步公布自結，生華科 (6492-TW)5 月營收 5 萬元，與上月相當、年增 194%；稅後虧損 2500 萬元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.34 元。

生華科累計前 5 月營收 27 萬元，年增 99.25%；稅後虧損 1.29 億元，虧損較去年同期大幅收斂，每股虧損 1.74 元；累計前 6 月營收 32 萬元，年增 111.33%。

逸達 5 月稅後虧損 4800 萬元，虧損較去年同期小幅收斂，每股虧損 0.47 元；累計前 5 月稅後虧損 1.85 億元，虧損較去年同期小幅增加，每股虧損 1.85 元。