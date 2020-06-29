〈逸達股東會〉前列腺癌藥物今年底啟動美、中授權 明年取證上市

逸達 (6576-TW) 今 (29) 日舉行股東會，除被視為抗新冠用藥 FP-025 受矚外，另一款前列腺癌緩試針劑 FP-001 今、明兩年陸續有好消息，預計今年底前將完成美國、中國授權，明年取得美國藥證。

總經理甘良生表示，前列腺癌緩試針劑 FP-001 的 50 毫克、6 個月劑型，已完成人體臨床三期，該藥去年已與歐洲銷售夥伴簽約，授權金達 8600 萬美元，並在今年底送歐盟藥證，估最快明年第 2 季可望取證。

甘良生指出，美國預計 7 月底前送件申請藥證，預計明年第 3 季取證，由於美國是最大用藥市場，待送件申請藥證後，同時會與美國銷售夥伴洽談授權案，目標今年底完成授權細節事宜。

中國市場方面，財務長詹孟恭表示，美國與中國藥證政策大不同，中國會另外進行臨床試驗，且有 3 家藥廠正在洽談授權，預計今年底會完成，包含未來臨床規劃、藥證申請等細項，授權進度將比美國快。

詹孟恭說，由於遞件申請藥證、事前準備資料等需龐大費用，今年底第 4 季會辦理增資。

目前市面上治療前列腺癌用藥，是醫師將兩種藥品混和、填充，過程中可能會發生藥品混和不均、品質不穩等疑慮，而逸達開發的前列腺癌緩試針劑 FP-001 打破現有療法瓶頸，只需一針即可治療。

另一新藥 ALDH2(醛去氫酶) 活化劑 FP-045，適應症為罕見疾病范可尼貧血症，也計畫在今年第 4 季進入二期臨床試驗。