〈逸達股東會〉新冠新藥最快Q4啟動人體臨床 明年中數據分析

逸達 (6576-TW) 今 (29) 日舉行股東會，總經理甘良生表示，旗下新成分新藥 FP-025 為延緩肺部肺泡纖維化用藥，預計近兩個月會送件申請美國 FDA 新冠人體臨床試驗，最快今年底前開始收病患啟動試驗，法人估，有機會明年中有初步數據分析。

逸達開發的 FP-025 為 MMP-12 (基質金屬蛋白酶 - 12) 抑制劑，當病患肺部損傷或發生纖維化時，MMP-12 的數值會增加並加劇病症惡化，據初步研究結果顯示，FP-025 可抑制 MMP-12，有望治療新冠病毒引起的肺部創傷與肺部纖維化。

甘良生指出，FP-025 原是在荷蘭進行第二期臨床試驗，不過當地政府將醫療資源都集中在新冠相關治療上，加上為收案病人安全起見，暫停所有臨床試驗，雖然該藥暫停荷蘭試驗，但美國對該藥治療新冠患者有高度興趣，因此，新藥轉向針對新冠中、重病患的臨床試驗。

法人推估，若 FP-025 於今年 7、8 月向美國 FDA 申請臨床試驗二期，美國 FDA 經 30 天審核期，沒有提出補件要求，即可開始啟動臨床試驗，換言之，最快第 4 季可啟動臨床試驗，明年中可有初步資料。

此外，逸達 FP-025 新藥今年 5 月受美國負責新冠肺炎的資金補助計畫單位 BARDA 青睞，甘良生表示，會先與美國 FDA 規劃臨床設計後，再把白皮書遞給 BARDA，後續審查若順利，將有機會取得高額補助。

甘良生指出，FP-025 的治療目標是抗纖維化、抗發炎，因此，無論最終是否有獲得 BARDA 的補助，都會將 FP-025 的臨床試驗完成。