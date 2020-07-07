臻鼎Q2營收264.9億元創歷年同期新高 年增14%

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收為 86.07 億元，第二營收為 264.9 億元，創歷年同期新高，季增 51.26 %，年增 14%；臻鼎 - KY 已完成發行 5 億美元海外可轉換公司債 (ECB) 市場籌資案。

臻鼎 6 月營收 86.07 億元，月增 6.32%，年增 3.32%，第二季營收 264.9 億元，創歷年同期新高，季增 51.26%，年增 14.85%，上半年營收為 440.03 億元，年增 3.55%。

臻鼎 4 、5 月營收都創歷年同期新高，6 月營收狀況也佳，第 2 季營收創同期新高，受惠蘋果 iPhone SE2 訂單挹注，上半年業績有撐，另外在自動化製程有效運用下，獲利也可望走穩。

臻鼎今年首季純益為 8.72 億元，季減 76.31%，年增 99.68%，每股純益為 0.97 元。臻鼎主管指出，第一季毛利率走高，受惠產品結構優化，持續推動自動智能化生產效益提升，同時增進營運綜效，加上匯兌、政府補助等業外收益，每股純益增至 0.97 元

臻鼎 2020 年印度組裝廠產能將開出，中國淮安廠、深圳二廠也將投產，另外秦皇島廠類載板產能也將擴充。

臻鼎也不排除擴大載板布局，加上持續投資類載板製程，今年資本支出有機會突破 200 億元，較去年大增 80% 以上，因此發行 5 億美元無擔保海外可轉債完成市場籌資。

臻鼎以軟板起家，目前生產項目橫跨 PCB、硬板、IC 載板、類載板、軟硬結合板、COF 等品項。