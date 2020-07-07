華新科6月併入佳邦 營收創17個月新高 Q2改寫六季高

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收，在合併認列無線元件廠佳邦 (6284-TW) 營收下，單月營收達 31.65 億元，月增 9.9%、年增 33.5%，創 17 個月新高；第二季營收也達 87.66 億元，季增 37.4%、年增 11.3%；同樣改寫六季新高。

華新科表示，6 月因歐美客戶陸續復工，帶動出貨增加，加上合併轉投資無線元件廠佳邦 (6284-TW) 開始認列營收，推升單月營收表現，累計華新科上半年營收 151.41 億元，年減 6.6%。

佳邦今年股東會董事改選，4 席普通董事中，華新科拿下 3 席取得控制權，因此自 6 月起開始合併認列佳邦營收。

佳邦 6 月營收 4.23 億元，月增 3.4%、年增 25.7%；第二季營收 12.58 億元、上半年營收 21.47 億元，則來到歷史新高。

禾伸堂 (3026-TW) 也在今日公告 6 月營收 11.32 億元，月減 7.5%、年減 7.2%；第二季營收 36.38 億元，季增 14.9%、年減 3.1%；上半年營收 68.03 億元，年增 0.3%。

禾伸堂表示，第二季被動元件銷售穩定，但代理的資通訊產品，依舊受到全球疫情尚未穩定影響，狀況較為保守，以產品營收來看，MLCC 佔比約 4 成，代理資通訊產品則近 6 成。