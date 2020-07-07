美國商會致信高層 呼籲中國大幅增加對美商品採購

在美中兩國關係趨於緊張之際，美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 與 40 個貿易團體週一 (6 日) 呼籲美中官員加倍努力，以執行兩國在 1 月所達成的第一階段貿易協議。

在寫給美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 與中國副總理劉鶴的信中，這些組織表示，他們對美中協議迄今的進展感到滿意，但中國仍應大幅增加對美國商品及服務的採購。

這些組織表示，在對抗疫情與恢復全球經濟成長一事，很大程度取決於美中貿易協議的成功實施，這一協議協助化解之前近 18 個月互課關稅的美中貿易爭端。

根據協議內容，要求中國在未來 2 年，額外購買 2000 億美元的美國商品及服務。

美國商會中國中心負責人 Jeremie Waterman 指出，在結構性問題和購買農產品上，雙方已取得一些進展，但面對經濟由疫情的谷底復甦，中國需要加大力度，購買美國商品、服務及能源，來達到採購目標。

Waterman 指出，部分領域在採購上的進展較少，美中仍必須在這些領域加倍努力。

這些組織也在信的附件中提出具體建議，表明中國可增加採購美國飛機和零組件、汽車、醫療設備、雲端服務和能源產品等。

但美中兩國關係與今年 1 月達成協議時，已有很大轉變，無論在疫情的來源、香港的自治問題上，雙方衝突均有提升。美國總統川普早前表示，美中兩國「脫鉤」仍然是一個選項。

川普的貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 上個月一度表示，美中協議「已經結束」，但隨即否認這一表述。白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 解釋，兩國協議依然完好，並持續有所進展。

上個月據華爾街日報報導，中國私下告訴美國，如果「干涉」香港和台灣事務，可能危及第一階段協議執行。