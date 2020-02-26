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豪宅回溫！天母豪宅華固天鑄單價創一年新高
鉅亨網記者張瑞傑
2020/02/26 18:10
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豪宅回溫，華固天鑄近期成交、單價163萬元，創近一年新高。（圖/翻攝GOOGLEMAP）
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房產
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華固天鑄
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