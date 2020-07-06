〈振興三倍券來了〉預購人數突破650萬人 紙本券比重衝上8成

振興三倍券首波預購倒數兩天，經濟部統計至今 (6) 日上午 11 點為止，總預購人數已達 652.15 萬人，其中，紙本預定比重突破 8 成，達 81.09%，數位綁定則不到 2 成，僅占 18.91%。

經濟部進一步統計，在總預購人數中，選擇紙本三倍券人數達 528.82 萬人、數位綁定則有 123.33 萬人，顯示民眾仍青睞實體振興券，且在超商事務機預定紙本振興券比重，占紙本券預定人數達 75%。

數位綁定方面，選擇綁定信用卡占比達 68.67%，約有 84.69 萬人，其次則為行動支付、電子票證，占比分別為 20.9%、10.43%，顯示銀行行銷策略加碼奏效，吸引民眾綁定，但整體數位綁定比重仍低於政府預期，經濟部也計畫再找數位綁定業者商談加碼方案，並推出抽獎活動。

經濟部計畫辦理兩波抽獎活動，抽出 25 台 Gogoro VIVA Lite 電動機車，刺激民眾綁定數位券，經濟部長王美花今也將親自抽出第一位幸運兒。

經濟部振興三倍券首波預購時間從 7 月 1 日至 7 日止，7 月 15 日起民眾則可至指定通路領取或郵局臨櫃購買三倍券使用，第二波預購則預計從 8 月 1 日起至 8 月 7 日止開放預購。