華研音樂Q2營收寫17季低點 Q3可望回溫

華研音樂 (8446-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 8578 萬元，月減 3.06%，年減 31.14%，近 28 個月新低；第 2 季營收 2.72 億元，受到疫情影響，藝人公開活動與大商業活動減少，營收季減 13.6%，年減 29.2%，寫近 17 季低點；上半年營收 5.87 億元，年減 17.42%。在公開活動解禁下，華研第 3 季營收可望脫離低谷。

華研強調，雖然受肺炎疫情影響，營收較去年同期減少，但版權收入仍穩定貢獻，因此疫情對公司營運衝擊有限。且國內疫情趨緩，大型公開活動已全面解禁，藝人商業活動也回溫，若未再有新一波疫情導致人流限制，第 3 季經紀業務收入可望逐漸回溫，帶動整體營收走揚。

不過，華研也說，全球疫情反覆，籌辦大型演唱會活動的不確定性相當高，將積極為藝人爭取更多代言活動，及按計畫推出新作品，增加後續授權與演藝經紀收入成長空間。

此外，疫情期間，華研將妥善運用公司資源，培養新世代實力派偶像男團與女團，今年的大型公開新人徵選計劃「華研國際 ZZ 世代練習生徵選」將開跑，遴選出的練習生將進行密集培訓，盼能打造華語樂壇新勢力。

華研第 1 季營收 3.15 億元，季減 21.45%，年減 3.37；稅後純益 1.31 億元，季減 0.76%，年增 0.76%，每股純益 2.47 元。