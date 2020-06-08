大立光營運將走出谷底 外資力挺重申買進

股王大立光 (3008-TW) 5 月營收下滑到 38.66 億元，月減 17.45%，年減 23.01%，6 月客戶端拉貨動能仍疲弱，但外資最新出具報告中力挺大立光，美系外資認為，大立光 5 月營收將是今年谷底，估蘋果 7P 鏡頭在 6 月將試量產，重申買進評等，目標價由 4290 元調高至 4850 元。

外資強調，對大立光長期樂觀看待，是多鏡頭族群投資首選標的。

大立光今日股價表現強勢，證券分析師張陳浩指出，以目前價漲量增走勢來看，除資金行情外，明顯是反映大立光營運將走出谷底。

外資報告指出，大立光 5 月合併營收下滑到 38.66 億元，主要受全球市場封城及華為調整訂單影響，為反映其他客戶可能在今年第二季砍單，美系外資下修大立光第二季營收預估，由 128 億元下修到 122 億元，毛利率將由第一季 69.8% 下修到第二季 65.4%。

美系外資表示，蘋果貢獻大立光營收約 40% 至 50%，估蘋果 7 片式鏡頭將從 6 月開始量產，可望帶動大立光 6、7 月營收成長；加上大立光的競爭優勢除製造能力，還擁有廣泛設計專利，讓大立光享有優於產業平均值成長，重申「買進」評等，目標價由 4290 元調高到 4850 元。

日系外資認為，疫情僅屬短期影響，對於大立光長期仍持樂觀看法，預估大立光 2020 年獲利將年增 12%，加上等需求回升後，2021 年獲利將年增 20%，看好大立光在大中華區智慧型手機產業表現，重申「買進」評等。