第三季台中豪宅市場熱 新案齊發聚焦七期

鉅亨網記者張瑞傑 2020年7月4號12點27分

低利環境持續，加上建商瘋狂獵地，下半年房市表現逐漸復甦。六都中最火熱的台中豪宅市場，更是大案盡出，包括「寶輝 Sky Tower」、「慶仁林境」、「雙橡園市政河南路新案」、「白朗峰」，等案接力登場，高端市場再掀高峰。

目前市場討論度最高的「寶輝 Sky Tower」，基地位於市政路面府會園道，全案承襲「寶輝秋紅谷」頂級規格，建築外觀再邀美國知名建築師 Scott Johnson，以精密角度斜切出獨步的玻璃帷幕，且順應時下居住型態轉變，主力 70、90 坪精品宅邸，格局方面打造 90 坪 3 套房、中西式內外廚，創造罕見豪宅高坪效，磁吸不少企業主、自營商熱切詢問，六月份推出後，每周平均來客達 20-30 組，甚至一口氣買 2-3 戶的大有人在，現場反應熱絡。

此外，位於惠中路、大墩七街口的「慶仁林境」也正蓄勢待發，預計在月底進場，每坪開價 55 萬起，總價約在 5000 萬內，價格相當具競爭力，全案由建築大師劉偉彥操刀設計，規劃地上 17 層、地下 3 層，規劃均質 86 坪，總戶數 28 戶的產品，全案以垂直綠化思維，呼應周遭環繞的南屯公園、大墩國中小，打造 360 度外圓內方的橢圓形美學建築，戶戶享有層層覆綠的無限棟距景觀陽台，相當吸睛，預約熱絡。

而已連續推出四棟豪宅 3.0 作品的雙橡園，會員回購率不斷創下新高，「雙橡園 1812」、「雙橡園 S1 特區」兩案更創下連續未公開即完銷的紀錄，今年第四季預計推出的第五棟豪宅 3.0 新案，位在河南路近市政路的適居核心，難得的 2168 坪大基地，老客戶詢問度極高，因為在台中優質蛋黃區極少有大於 1000 坪以上的基地，且此基地甚至擁有超過 1800 坪的花園，稀有的規劃設計，至今已有將近 200 組的詢問，值得期待！

總銷百億大案「白朗峰」，則約在 9 月進場，基地位在市政路接近文心路，與台北信義區知名豪宅「大陸琢白」系出同門，外觀由白派建築大師 Richard Meier 操刀設計，以單梯核心筒結構，連接不同高度的南、北塔樓，室內裝潢則由設計界巨擘 YABU PUSHELBERG 掌舵，全案規劃均質 130 坪產品，每坪開價約在 60-75 萬。