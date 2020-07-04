〈熱門股〉旺矽獲客戶急追單 周漲3成重返百元俱樂部

探針卡廠旺矽 (6223-TW) 受惠 5G、HPC 晶片測試需求強勁，台、美系客戶皆積極追單，訂單看至第 3 季底，且因應客戶需求已提前擴產，將挹注下半年成長動能；本周在買盤挹注下，股價周漲 31%，最高一度站上 120 元，創下 3 年多新高，也重返百元俱樂部。

旺矽營收以 VPC、CPC 探針卡為主，比重高達 6 成，目前 VPC 月產能約 50 萬針，產品應用涵蓋 HPC、5G 射頻與手機處理器晶片，上半年在兩大需求帶動，產能維持滿載，前 5 月營收達 23.88 億元，年增 15.04%。

HPC 方面，旺矽因承接輝達 (NVIDIA) 繪圖晶片探針卡、測試板訂單，隨著輝達推出全新 7 奈米 GPU 搶攻大型資料中心需求，旺矽也可望受惠，且因應需求強勁，今年將擴充 VPC (垂直式探針卡) 月產能，估將擴至 80 萬針，年增幅達 6 成，有助滿足客戶更多訂單。

旺矽本周沿 5 日線上攻，單周強漲逾 3 成，最高一度達 120 元，企圖挑戰前波高點 121 元，創下 3 年多新高，單周成交量也創新高，達 73026 張，周轉率高達 90.93%；三大法人中，投信買超最積極，大買 3662 張，外資則反手賣超 67 張。