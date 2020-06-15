〈旺矽股東會〉新事業出貨加持 全年毛利率將維持4成

探針卡廠旺矽 (6223-TW) 近年來積極發展新事業，包括先進半導體測試解決系統 (AST)、高低溫測試系統 (Thermal)，目前合計營收比重約 15%，今年業績將持續成長，且獲利優於公司平均，加上既有探針卡支撐，法人估今年毛利率可望維持 4 成目標。

旺矽第一季營運獲利持穩，受惠新事業與探針卡出貨支撐，營收達 13.6 億元，雖較第四季下滑，但優於去年同期，毛利率也較去年同期改善，達 41.57%，年增 2 個百分點，稅後純益 1.44 億元，每股純益 1.8 元。

旺矽受惠半導體製程往 7、5 奈米發展，晶片微縮下，探針卡、測試板銷售單價提升，且營收比重達 6 成，有助獲利持穩。

旺矽 AST 主要應用在晶圓前段檢測，Thermal 則用於車用 IC 相關產品，目前已取得國內外多家客戶訂單，市占率約 20-30%，未來將朝 50% 邁進，成長看俏。

據悉，旺矽新事業平均毛利率優於平均，隨著營收規模持續成長，有助獲利，旺矽今年第 1 季毛利率達 41.57%，年增 2 個百分點。

旺矽股東會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配現金股利 2.5 元，以今日收盤價 78.9 元計算，殖利率約 3.19%。

旺矽營收主要分三部分，探針卡達 60%，LED 設備 20%，新事業 15%，中國轉投資約 5%。