台船發展海工界國家隊 大型浮吊船後年完工

台船 (2208-TW) 董事長鄭文隆今 (3) 日指出，轉投資台船環海公司與台船簽署新一代離岸風電大型浮吊船 GreenJade，合約金額約 75 億元，預定於 2022 年底完工交船，2023 年開始營運。

台船指出，要將既有的商船本業業務減量，並大力配合國家政策積極拓展海工事業、國艦國造，落實未來營運比重各達 3 分之 1 的目標。

鄭文隆說明，GreenJade 是台灣首艘、也是全球最先進全迴旋大型浮吊船 (離岸風電工作船)，具備強大 4000 噸吊升能力，可因應未來新世代大型風機的挑戰，也能對台灣離岸風電產業的穩定發展發揮關鍵助力。

台船看好，此事將成為推動我國離岸風電市場成長的最重要船機，也將由此工作母船帶領國內其他小型工作船形成海工界的國家隊。

除了離岸風電業務，台船也積極發展國艦國造，國防部委由台船建造海軍「新型兩棲船塢運輸艦」去年 5 月開工，預計 2022 年交船，將為台船帶來 46.35 億元的營收。

鄭文隆指出，台船另有海巡署 4000 噸級巡防艦 4 艘統包採購案，以及於基隆廠區 100 噸級巡防救難艇 15 艘 (已交 1 艘)、1000 噸級巡防艦 6 艘建造中，其中，海巡署 4000 噸級巡防艦的首艘「嘉義艦」已在 6 月由總統蔡英文出席命名典禮，並進行擲瓶下水儀式。

另外，台船強調，轉投資台蝕公司至 4 月底已成功承攬有關興達海基的沃旭大彰化案 56 座水下基礎結構 (含 TP、UpperJacket、Lower Jacket 及二次鋼構) 噴砂噴漆工程，離岸風電工程的塗裝工程已進入量產階段。

對於近來勞資爭議，鄭文隆說明，台船基隆廠員工的工作權益，近期眾說紛紜，潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度，都能創造具備國防效益及產業效益的海洋後勤產業聚落，是最適切的安排，原定 6 月就有廠商進駐，惟因新冠肺炎疫情因素導致設置進程延宕，不過，目前已有 4 家廠商進駐意願，座落位置就在現有基隆廠區內，不會影響現有產線。

台船強調，未來一定會保障基隆廠「員工工作權」，有關勞資雙方協議都會依序進行協商，並找出最照顧員工的方式，已由一級主管帶領推動與執行營運改善方案，以擺脫目前虧損狀況，朝轉虧為盈目標努力。