台船基隆廠完成首次脫硫器加裝 改裝業務成長可期

台船 (2208-TW) 今 (19) 日宣布，順利完成德翔海運委託進行 1800TEU 級貨櫃輪的脫硫洗滌器 (scrubber) 加改裝作業，為台船基隆廠修船工場首次承攬脫硫器加裝任務，由於低硫令今年上路，台船透露，還有其他船公司正在洽談改裝中，未來更多船舶改裝訂單可期，法人樂觀看待，將增添台船後續商船業務成長動能。

台船說明，德翔海運 TSPUSAN 加裝脫硫塔案共 6 艘，首艘已完工，共耗時 59 天，該船舶修繕完成後可符合 IMO 2020 的國際船舶硫氧化物 (SOx) 排放量要求，同時也展現台船在修船專業上的優異表現。

國際海事組織 (簡稱 IMO) 於 1 月起實施新法規 IMO 2020，規定全球船舶用燃料硫含量不得超過 0.5%，相較先前法規限制的 3.5%，大幅減少排氣硫氧化物的含量。

現行營運船舶大致計有三種方法來因應「IMO 2020」，分別為 (1) 改用低硫燃料，但將使燃油成本確大幅增加，(2) 使用液化天然氣等動力，但主機等相關需更換所費成本又太高；(3) 加裝 scrubber 脫硫器廢氣淨化系統。

作為國內最大的造修船公司，台船進一步說明，在新船建造階段即有長榮 2800 箱貨櫃輪的單套脫硫洗滌器設計與安裝經驗，此次的加改裝案件，再為台船增添一筆改裝實績。