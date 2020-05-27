台船搭國艦國造商機 再拿下逾8億元巡緝艇建造標案

財政部關務署高雄關今 (27) 日正式通知台船 (2208-TW) 取得 4 艘 100 噸級巡緝艇建造標案，總金額新台幣 8.25 億元，這是台船繼海巡署「15 艘 100 噸級巡防救難艇」、「4 艘 4000 噸級巡防艦」和「6 艘 1000 噸級巡防艦」後，配合政府「國艦國造」政策，再次承接的新一輪公務船業務。

台船說明，按採購合約內容，首艘巡緝艇預計簽約後 8 個月開工，建造期程約 25 個月，將在 2022 年中交付，而 4 艘預計於 2023 年 4 月全數建造完成。

台船表示，近年推動多角化有成，商船造船比率逐漸下降，造艦業務由於海軍新型兩棲船塢運輸艦、海巡署巡防艦艇陸續開工，占營業額比重逐步上升，加上離岸風電業務也承攬到 56 座水下基礎防蝕塗裝工程，兩大業務成長成轉型利基。

此次台船取得的巡緝艇建造標案，內部設有夜視系統，可作海上日夜監視、攝影及錄影等作業，另於甲板室頂部設有可垂直起降無人機停放甲板和燈光照明設施，輔助操作人員可在駕駛室內透過攝影機觀察無人機停放甲板狀況。

此外，巡緝艇更設有女性專用生活空間，包括專用浴廁和女性艇員住艙，並於進入女性生活空間通道的鋁合金快速水密門門口裝設卡片感應或指紋辨識系統、門口外設置攝影監視和警鈴進行門禁管制，以確保女性工作人員隱私及安全；而艉甲板設置一部小艇，可搭載 4 位艇員執行任務。