全球第三大伺服器廠浪潮稱Intel已恢復供應

周五 (3 日) 全球第三大、中國第一大伺服器供應商浪潮信息表示，公司目前生產營運正常，Intel 已恢復對浪潮正常的供應。

7 月 1 日，有消息指稱美國出口管制名單內有浪潮信息，而 Intel 將暫停出口晶片給浪潮。

即便 Intel 隨後表示因為需要根據美國相關法律對內部供應鏈進行調整，所以暫停對浪潮出貨兩週，之後便可恢復正常供應，但美中科技戰的議題仍使浪潮信息 7 月 1 日股價一度出現跌停。

資料來源: 新浪財經, 浪潮股價日線走勢

浪潮信息是浪潮集團旗下的子公司，實際控制人為山東省國資委，其業務範圍涵蓋 X86 伺服器、記憶體、資料庫以及 AI 管理軟體等等，是 IT 基礎架構技術、產品、方案服務供應商。

根據 Gartner 的 2020 年 Q1 數據顯示，浪潮信息佔中國伺服器 37.6% 的市場比重位居第一，全球 9.6% 的比重位居第三。

2019 年浪潮信息營收人民幣 516.5 億元，年增 10%；純益人民幣 9.29 億元，年增 41%；2020 年第一季，營收人民幣 112 億元，年增 16%；純益人民幣 1.36 億元，年增 48%。

而在浪潮信息年報中顯示，其零組件供應商高度集中，前五大供應商的採購比重合計達 61%，採購金額逾人民幣 291 億元，其中 Intel 是第一大零組件供應商，採購金額人民幣 179 億元，佔年度採購總額的 37.5%。第二大則是 Nvidia，第四大為 Seagate。

