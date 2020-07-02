資金行情助漲百點 衝上11800點大關 創近5個月新高

台幣今 (2) 日早盤持續強升，助攻台股填息行情，指數也突破前高，大漲 101.72 點或 0.87%，收在 11805.14 點，衝上 11800 點大關，創自 2 月 20 日以來的高點，族群表現以 IC 設計、PCB 表現最亮眼，今日成交量 1881.76 億元，較昨日略減。

觀察權值股表現，蘋概三王走勢不一，台積電、大立光漲幅達 1% 以上，鴻海則因近日漲多，僅在平盤之上游走，今日除息的台塑、台達電、南亞科等則朝填息路邁進，為盤勢增溫。

高價股今日各自表現，譜瑞 - KY、鈊象、和泰車均創下歷史新高價，其中，譜瑞 PCIe Gen 4 晶片下半年將開始量產出貨，全年營收獲利可望續創高，激勵股價強漲逾 7%，創下掛牌來新高，也重返千金行列，鈊象、和泰車則分別受惠遊戲、汽車銷售暢旺，股價大漲 9%、6%，並突破 800 元、700 元。

電子股為今日盤面焦點，IC 設計族群多檔漲停，包括愛普、迅杰、威盛、智原、揚智，其餘個股如晶心科、世芯 - KY 也有半根漲停板，PCB 也延續近日漲勢，泰鼎 - KY 漲停作收，寫下歷史新高價，瀚宇博、南電、耀華漲幅也達 3% 以上。

隨著國際熱錢湧入，台幣連四日強升，助長台股今日突破前高，前波套牢賣壓也消除，不過由於今日量能較昨日縮減，呈價量背離，加上短期疫情、貿易戰等不確定因素仍在，盤勢仍須謹慎看待。