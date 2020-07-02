淡化國營色彩？中興通訊大股東再減碼

美國認定華為、中興通訊將對國家安全造成威脅，禁止美國企業利用 83 億美元的政府資金購買這兩家公司的設備後，中興通訊再現大股東出脫持股情況，似乎要淡化國營事業的身影。周三 (1 日) 中興通訊 A 股出現 50 筆共計人民幣 16.3 億元的鉅額交易，引發市場關注。

交易資料顯示，該 50 筆鉅額交易賣出券商均為國泰君安深圳華強北路營業部，接手方則是法人機構。

市場分析指出過去中興通訊大股東中興新通訊均利用國泰君安深圳華強北路賣出中興通訊股票，因此這次鉅額交易應是與其有關。

今年 4 月 2 日～2020 年 4 月 7 日，中興新通訊曾透過鉅額交易方式減碼中興通訊持股，累計金額達人民幣 18.65 億元，經手證券公司均為國泰君安深圳華強北路營業部。

此外，今年以來中興新通訊也不斷減碼中興通訊持股，中興新通訊表示減碼因素主要是營運考量，改善資產配置。另一方面，中興新通訊也指出，不排除在未來 12 個月內加碼或減碼上市公司股份的可能性。

包含 7 月 1 日的交易，中興新通訊今年減碼中興通訊股份累計已達人民幣 43 億元。截至 6 月底，中興新通訊持有中興通訊股份比重為 23.4%。

有分析指出現階段美中關係緊張，有國企背景的企業在美國發展並不容易，而中興新通訊減碼中興通訊恐怕是是想淡化國營事業的身影，不過成效如何，還是要以美方判斷為準。

中興通訊在港股休市一日後開市交易，截至上午收盤港股市場暫報每股 22.8 港元，大跌 3.8%。