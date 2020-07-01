〈美股早盤〉ADP就業大增237萬人 道瓊早盤突破26000點

美國在週三 (1 日) 公布 ADP 就業報告，6 月份就業人數增加 236.9 萬人，同時，ADP 大幅調升 5 月份的就業人數，由減少 276 萬人上調至增加 306.5 萬人。由於數據顯示美國就業市場呈現改善趨勢，促使週三 (1 日) 美股開盤道瓊指數上漲將近 200 點，突破 26000 點。

此外，輝瑞製藥公司 (PFE-US) 於週三 (1 日) 公布新冠疫苗人體試驗結果的正面消息，促使股價於開盤上漲 4.56%。

新冠疫情發展

週二 (30 日) 美公衛權威福奇 (Anthony Fauci) 警告，如果美國人不採取預防措施，美國新增確診可能會翻倍激增至 10 萬例。根據一週均值，週一美國 40 個州新增確診增逾 5% 以上。亞利桑那州、佛羅里達州和加利福尼亞州平均每日有 5000 多個新增病例。

歐盟放寬旅遊禁令

從 7 月 1 日起，歐盟將對來自 15 國的訪客開放入境。這一名單不包含美國、俄羅斯和巴西。但中國是有條件開放，歐盟表示只要中國開放歐盟旅客入境，歐盟也將開放中國旅客入境。其它同意入境歐盟的主要國家還有日本、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭等。

美中關係進展

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週一 (29 日) 宣布撤銷對香港的特殊經貿待遇，包括出口許可證豁免在內。但商務部於週二 (30 日) 表示，將依據現有的出口許可證豁免規定，允許在 8 月 28 日之前繼續把部分產品出口至香港。

截至台北時間週三 (1 日)22 時許：

道瓊指數上漲 188.68 點或 0.73%，暫報 26001.56 點

那斯達克上漲 21.65 點或 0.22%，暫報 10080.42 點

標普 500 上漲 6.82 點或 0.22%，暫報 3107.11 點

費半下跌 4.57 點或 -0.14%，暫報 1993.70 點

台積電 ADR 上漲 0.16% 至每股 56.86 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.684%

紐約輕原油上漲 1.27% 至每桶 39.77 美元

布蘭特原油上漲 1.21% 至每桶 41.77 美元

黃金下跌 0.76% 至每盎司 1786.90 美元

美元指數下跌 0.02% 至 97.330 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

聯邦快遞早盤上漲 13.34%，達 158.93 美元。

聯邦快遞週二 (30 日) 盤後公布會計年度第 4 季財報，由於為員工採購防疫用品以及提升公衛安全的措施，導致 Q4 額外衍生約 1.25 億美元營業成本。但新冠疫情帶動網路購物風潮，抵銷成本攀高和利潤微薄的影響，營收和獲利雙雙優於市場預期。

Q4(5 月 31 日止) 基於 non-GAAP 財報關鍵數字

稀釋後 EPS：2.53 美元 vs. 1.58 美元 (FactSet 預期)，去年同期 5.01 美元

淨利：6.63 億美元

營收：174 億美元 vs. 164 億美元 (FactSet 預期)，去年同期 178 億美元

營業利益：9.07 億美元

營業利潤率：5.2%

Beyond Meat 早盤上漲 8.17%，達 144.92 美元。

人造肉公司 Beyond Meat 週二 (30 日) 宣布已與阿里巴巴 (BABA-US) 達成協議，將在阿里巴巴在中國的零售店出售自家的植物肉「Beyond Burgers」。今年 4 月 Beyond Meat 首次登陸中國，供貨給當地星巴克 (SBUX-US)、百勝中國的 KFC、Taco Bell 和 Pizza Hut 等。

Beyond Meat 近期已宣布與中國進口食品分銷商 Sinodis 簽訂分銷協議，透過 Sinodis 旗下 4500 多家批發商擴大市場影響力。

梅西百貨早盤上漲 0.58%，達 6.92 美元。

梅西百貨於週三 (1 日) 盤前公布 2020 年第一季財報，由於受到新冠疫情的嚴重衝擊，導致該公司營收衰退將近一半，但梅西百貨總裁 Jeff Gennette 表示，目前幾乎所有的店面皆已重新開放營業，且本月份的業績表現亦優於預期，預估銷售將有望逐漸復甦。

梅西百貨 Q1 營收報 30.3 億美元，較去年同期 55 億美元大幅下滑。Q1 稅後虧損報 35.8 億美元，每股虧損報 11.53 美元。去年同期稅後淨利為 1.36 億美元，每股盈餘為 0.44 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 ADP 小非農新增就業人數 (萬人) 報 236.9，預估 245，前值 306.5

美國 ADP 小非農新增就業人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

美國參議院於週二 (30 日) 通過將小企業薪資保護計畫 (PPP) 延長至 8 月 8 日，對此，Evercore ISI 的經濟學家 Ernie Tedeschi 表示，雖然目前為止所實施的財政刺激政策皆發揮了成效，但大部分主要的政策將於夏天到期，包括 PPP 計畫及失業保險金。失業保險金計畫即將於 7 月 31 日到期，Tedeschi 認為，屆時將會對於經濟造成相當大的衝擊。

Northern Trust 策略師 Jim McDonald 表示，目前大部分的利多消息皆已反映在股價上，由於先前市場普遍樂觀預期，經濟將呈現「V 型復甦態勢」，因此，不如預期的消息皆將對股市造成風險。