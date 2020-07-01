〈晟德法說〉持續尋找標的併購 5年內打造逾7家市值百億元企業

晟德 (4123-TW) 集團今 (1) 日召開法說會，董事長林榮錦表示，晟德定位為產業創投，加上目前無官司纏身，可往海外尋找隱形企業進行併購，目標在 2025 年，打造 7-8 家市值超過 300 億元的獨角獸公司。

晟德轉投資公司超過 20 家，其中有 9 家已掛牌，包括澳優乳業 (1717-HK)、東曜藥業 (1875-HK)、順天醫藥 (6535-TW)、博晟生醫 (6733-TW)、永昕生物 (4726-TW) 等。

林榮錦指出，目前中國、香港、台灣的資本市場已跟過去不同，不過歐美仍有許多資本額小的隱形冠軍生技公司，後續會持續尋找好標的，將該公司經營到一定獲利能力後，再與現有旗下公司整併，帶動整體集團營運成長，此外，標的會從現有轉投資公司技術相關的企業下手，不會尋找全新領域的公司。

其中，東曜藥業聚焦在 3 大平台，包括抗體藥物技術平台、溶瘤病毒載體技術平台及利基型化學藥物技術平台。其中抗體藥物技術平台開發的生物相似藥 TAB008 及生物新藥 TAA013 正申請中國藥證，目標東曜在 2023-2026 年，要將旗下抗體藥物成為中國第一。

順藥則有兩款新藥被受關注，分別為長效止痛針劑 LT1001 及急性中風新藥 LT3001，其中，LT1001 已在部分國家上市並採分區授權；LT3001 預計 2022-2023 年啟動授權，授權金可望達逾 10 億美元。林榮錦說，目標順藥 2025 年市值可達 250 億元，且 LT1001 每年至少有 6-9 億元授權金收入、LT3001 可完成授權。

博晟是第三級醫材研發公司，打造「自體軟骨修復技術」及「骨頭誘導因子 (OIF)」兩項骨科再生技術平台，並可開發多個適應症。其中自體軟骨修復技術已獲得衛福部 (TFDA) 核准上市，並洽談美國、歐洲及日本等地授權；骨頭誘導因子旗下兩項產品，預計 2021 年在台灣與美國申請臨床試驗。

澳優乳業為配方奶粉及營養健康企業，除持續深根牛羊奶粉業務，也著手佈局精準營養服務，目標 10 年內，成為消費者營養食品供應商及營養健康顧問。