台籍船隊展現海事工程能量 CIP離岸風場鑽探提前完工

CIP(哥本哈根基礎建設基金) 離岸風場地質鑽探工程，透過 2 艘台籍工作船隊及新加坡籍工作船共同執行任務，日前已提前完工，也將動員另一艘台籍探勘船，進行彰芳西島風場海纜路徑地質探勘。

CIP 離岸風場的地質鑽探工程，由「Geo-Energy 大地能源號」及「Polaris Australis 奧黛麗絲號」，攜手新加坡籍工作船「Fugro Voyager 輝固航海者輪」順利完成。CIP 將動員另一艘台籍探勘船「Avatar Triumph 阿凡達冠軍號」，進行彰芳西島風場海纜路徑地質探勘。

CIP 台灣區開發長許乃文表示，CIP 今年風場鑽探及探勘工程，分別使用 3 艘台籍工作船執行任務，展現台灣海事工程能量，透過與國外資源的整合，展現亮麗成果。針對即將展開的海纜途徑地質探勘，CIP 將與國際海洋公司合作，成為台籍阿凡達冠軍號參與離岸風場相關探勘工作的第一個客戶。

在離岸風場鑽探作業中，台籍工作船隊展現本土堅實的海工技術與學習能量，獲追加訂單，奧黛麗絲號因其優異表現再多追加 3 孔，而大地能源號也追加 2 孔。

Fugro Voyager 輝固航海者輪是由荷蘭商 Fugro 與本土海事測量廠商國際海洋公司合作引進，3 月初經主管單位許可，前來台灣施作 CIP 彰芳西島計畫海底鑽探，年底前將轉往海龍風場執行鑽探。