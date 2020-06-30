瑞祺電斥1.97億元加碼澔楷科技 持股拉升至逾6成

樺漢 (6414-TW) 旗下網安設備廠瑞祺電 (6416-TW) 今 (30) 日公告，擬斥資 1.97 億元，加碼子公司澔楷科技持股，加碼完後瑞祺電持股將由現在 40%，提升至 60.64%，有助深化合作及提升獲利綜效。

瑞祺電今日公告，為了策略投資以及發展需要，將以每股 70.1 元、總金額 1.97 億元，取得澔楷 278.7 萬股，或 20.64% 股權，預計 7 月底前完成付款以及交割。

瑞祺電去年 6 月底以每股 75 元、總交易金額 4.05 億元，取得澔楷科技 540 萬股或 40% 股權，在此次交易後，瑞祺電持有澔楷將提升至 818.7 萬股，持股比也將提升至 60.64%，累計投資金額則來到 6.02 億元。

澔楷從事電信、網絡和計算設備的設計和製造，主要產品應用涵蓋通訊服務器、網路設備、SDN/NFV，以及 IoT 的霧計算等，同時也提供 uCPE、會談邊界控制器等解決方案。

瑞祺電入股澔楷後，也開始拓展 OT 安全市場，除打進車廠外，更打進半導體領域，據了解，瑞祺電打進的對象為晶圓代工龍頭，出貨應用在產線上的網路安全設備，由於該廠日前發生過類似資安問題，瑞祺電打入供應鏈，營運潛在成長動能引想像。

此外，瑞祺電也透過澔楷打進電信大客戶，採購金額超過 50 億元，目前已直接與對方接觸，並協助重整製造模式，可望成為未來 3 年的營收動能。