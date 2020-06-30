光寶科固態儲存事業轉讓案 交割基準日訂為7/1

光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日宣布，固態儲存事業部門 (SSD) 業務營業讓與給鎧俠控股株式會社 (Kioxia Holdings Corporation)，交割基準日訂定為 7 月 1 日，股權交易價格為現金 1.65 億美元 (約合新台幣 51.15 億元)，處分損益待交易完成扣除相關成本及稅費，依會計原則入帳後揭露。

光寶科董事會去年 8 月 30 日通過，將固態儲存事業部門業務，轉讓給鎧俠控股株式會社 (Kioxia Holdings Corporation)，不過，受到疫情影響，原定的交割基準日 4 月 1 日往後順延，改訂為 7 月 1 日。

光寶科將固態儲存事業部門業務，轉讓給鎧俠控股株式會社，所出售的業務為態儲存事業部營業與資產，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術及智慧財產權、客戶供應商關係，交易對價為現金 1.65 億美元。

光寶科股東臨時會去年 10 月 25 日也通過該事業讓與案，光寶集團董事長宋恭源表示，本次營業分割讓與案將落實集團專業分工，以期事業部在獨立運作下多元化經營、提昇整體營運績效及市場競爭力。近年來集團積極朝雲端運算、LED 照明、汽車電子、智能製造與 IoT 等領域轉型，並持續專注核心技術和競爭力，優化獲利能力與產品組合。

光寶儲存事業成立於 1995 年，該事業部於 2008 年設立個人電腦固態儲存事業部，並於 2014 年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部，知名客戶遍及美洲、歐洲和亞洲。