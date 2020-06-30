〈華紙股東會〉董座為去年虧損道歉 今年四大措施強化營運

華紙 (1905-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長黃鯤雄表示，去年受制於美中貿易戰，造成營運虧損，對於表現未如預期向股東致歉，並表示，今年將透過「加速產品轉型、持續優化生產效率、提前投資循環經濟、導入數位化系統」等 4 大措施強化營運績效，提升競爭力。

華紙去年合併營收 206.9 億元，年減 13.88%，黃鯤雄表示，受制於美中貿易對峙僵局與海外需求疲軟，全球成長動能趨緩，紙漿市場處於不斷累積庫存及去化庫存過程，衝擊漿品售價及成本結構，使得華紙全年稅後淨損 2.45 億元，每股虧 0.22 元，均創近 6 年新低，股東會也通過，決議不配發股利。

華紙表示，2020 年國際經濟仍有眾多不確定性，尤其新冠疫情更對市場帶來變數，但也因此讓醫療用品需求大增，提升華紙在醫療用紙與醫療用品外包裝盒的需求。加上民眾宅在家帶動食品外送服務，食安用紙的未來發展可期。華紙繼推出「益利吸」紙吸管紙後，近期更持續研發可取代塑膠使用的「全紙回收紙容器解決方案」，以解決當前一次性飲料杯對環境造成的負擔。

華紙指出，石化原料以漿紙原料來替代已有前例，華紙全心投入紙材的研發創新，發展精緻化、特殊化與機能化的漿紙纖維應用，並跨足到食、衣、住、行各領域，華紙今年將加速產品轉型、強化醫療、消毒用紙等產品，供應全球市場需求。

特別在食的領域，黃鯤雄表示，益利吸紙吸管去年底與國際品牌廠商合作，邁入國際打開能見度，今年將再推出應用於食品容器、封裝的無塑食安用紙，提供一站式全紙回收紙容器解決方案。他說，這項新時代的綠色產品，具有紙類可回收、可再生的特性，也實現眾多食品業者與其客戶追求環保生活的理念，真正建構出一個永續的循環系統。

此外，華紙今年還將持續優化生產效率，汰換低產能設備。同時，提前投資循環經濟，包括環保相關設施等再生事業，黃鯤雄表示，永續發展是華紙經營的最大公約數，華紙的核心政策在於建構永續循環的管理系統。