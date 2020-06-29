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研華AIoT冷鏈管理方案 打進統一超7-ELEVEN

研華冷鏈解決方案透過溫濕度感測器將即時監控數據顯示在電子紙螢幕。(圖：統一超商提供)
研華冷鏈解決方案透過溫濕度感測器將即時監控數據顯示在電子紙螢幕。(圖：統一超商提供)

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 攜手統一超 (2912-TW)，以 AIoT 技術整合冷鏈管理、能源監測、無線電子紙解決方案，已於高雄指標門市 X-STORE 3 導入研華冷鏈管理與能耗監測解決方案。

研華表示，隨著人工智慧物聯網 (AIoT) 日趨發達，除了藉由大數據分析掌握消費者行為，透過 AI 物聯網、冷鏈技術，把關食品新鮮溫濕度；此外，即時監測空調、電力設備，達到預知能耗管理，節省營運成本。

此次 7-ELEVEN 未來超商 X-STORE 3 導入研華無縫式冷鏈管理解決方案，整合 LoRa 無線冷鏈感測器、輕巧模組閘道、AI 除霜判斷技術，即時監控食品溫、濕度，當數據超過標準時，研華 WISE-PaaS 工業物聯網雲平台會發出警示，冰箱上的無線電子紙則會顯示食品溫濕度，藉由工業級平板、行動可視化數據管理，強化智能經營。

而統一超同樣積極為未來零售需求和消費趨勢提前做足準備，與國內外大廠合作開發更新穎的智能設備，此次與研華攜手合作，藉由 AI 冷鏈管理與能耗管理解決方案，助力 7-ELEVEN 升級未來超商 X-STORE 3，即是應用智能科技革新門市經營的具體展現，架構智能科技的全新消費場域。

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