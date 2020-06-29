研華AIoT冷鏈管理方案 打進統一超7-ELEVEN

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 攜手統一超 (2912-TW)，以 AIoT 技術整合冷鏈管理、能源監測、無線電子紙解決方案，已於高雄指標門市 X-STORE 3 導入研華冷鏈管理與能耗監測解決方案。

研華表示，隨著人工智慧物聯網 (AIoT) 日趨發達，除了藉由大數據分析掌握消費者行為，透過 AI 物聯網、冷鏈技術，把關食品新鮮溫濕度；此外，即時監測空調、電力設備，達到預知能耗管理，節省營運成本。

此次 7-ELEVEN 未來超商 X-STORE 3 導入研華無縫式冷鏈管理解決方案，整合 LoRa 無線冷鏈感測器、輕巧模組閘道、AI 除霜判斷技術，即時監控食品溫、濕度，當數據超過標準時，研華 WISE-PaaS 工業物聯網雲平台會發出警示，冰箱上的無線電子紙則會顯示食品溫濕度，藉由工業級平板、行動可視化數據管理，強化智能經營。

而統一超同樣積極為未來零售需求和消費趨勢提前做足準備，與國內外大廠合作開發更新穎的智能設備，此次與研華攜手合作，藉由 AI 冷鏈管理與能耗管理解決方案，助力 7-ELEVEN 升級未來超商 X-STORE 3，即是應用智能科技革新門市經營的具體展現，架構智能科技的全新消費場域。